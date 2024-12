Ilnapolista.it - Bove ha deciso per il defibrillatore: sarà removibile ma la Serie A è comunque esclusa (Gazzetta)

Adesso sembra che Edoardoabbia preso la sua decisione. Lo scrive lache anticipa come il centrocampista della Fiorentina abbia detto sì alquindi sottoposto ad un’operazione che impianterà in lui un dispositivo. Al di là però della tipologia dell’impianto, per Bova laA sembra esserea priori per via del problema cardiaco.Leggi anche:, Sportmediaset smentisce Repubblica: “Nessuna decisione sulcardiaco sottopelle”ha scelto di farsi operare e di mettere ilsottocutaneoScrive:Oggi a Edoardoimpiantato ilsottocutaneo. È la scelta del centrocampista romano della Fiorentina che in questo modo, da protocollo, nei prossimi giorni potrà anche uscire dall’ospedale di Careggi dove è arrivato domenica 1° dicembre dallo stadio Franchi.