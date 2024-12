Lanazione.it - Acf Arezzo, l'under 15 si qualifica allo spareggio per la fase interregionale del campionato

Leggi su Lanazione.it

, 10 dicembre 2024 – Le15 dell’ACFvincono la settima partita stagionale e sinoper lacome prime del girone C con una giornata d’anticipo. Ad inizio partita, la formazione di Butteri non riesce a trovare spazi, ma le cittine amaranto trovano la via del goal al 20’ con Bindi, grazie ad una bell’azione innescata dal corner di Spataro. La prima frazione di gioco si conclude con una rete di vantaggio. Il raddoppio arriva nel secondo tempo con il goal di Formelli, che intercetta un passaggio orizzontale della difesa ospite prima di andare in rete battendo il portiere avversario. Al 13’ minuto arriva anche la rete del 3-0 siglata da Pacini. Prima che il direttore di gara possa sancire il termine della seconda frazione di gioco, Bindi conquista un calcio di rigore e Mondola lo realizza.