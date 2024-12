Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 15:30

DELORE 15.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA GLI INCIDENTIPARTIAMO DALLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA IN DIREZIONEAUTO IN FILA SULLAFIUMICINO ALTEZZA PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONEMENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI SONO FORMATE CODE PER CURIOSIALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA ALTEZZA POMEZIA CON CODE IN DIREZIONE LATINASUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN DIREZIONE TANGENZIALE TRA FIORENTINI E PORTONACCIOMENTRE IN DIREZIONE TERAMO DA FIORENTINI A TOR CERVARA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSOCI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARECODE A TRATTI PER TRAFFICO INENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRMAZIONESUDMENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA DIRAMAZIONESUD E APPIADA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.