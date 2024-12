Travaglio sul voto M5s | Grillo è politicamente stramorto si è fatto mandare a quel paese due volte Conte | Tutto trasparente

Leggi su Open.online

«Era prevedibilelo che è successo ieri. Gli iscritti l’avevano mandato aBeppegià una volta, lui ha chiesto di farcisidi nuovo e così è stato. Con una terza votazione si sarebbe arrivati al 100 per cento dei no». Ne è sicuro Marcoche liquida così, dai microfoni di Un giorno da pecora, l’ultimo referendum interno al Movimento 5 Stelle. Ha vinto la linea del presidente Giuseppenon sarà più garante e il partito entra in una nuova fase. Anche se il fondatore promette battaglia e l’ex ministro M5s Toninelli assicura che si riprenderà il simbolo. «A me di addormentarmi quando parlanon è mai capitato. A Toninelli sì? Se si è addormentato non si è più svegliato però», ha ironizzato il direttore delQuotidiano. Una volta sodale di, ora è tombale sul suo futuro: «Mi dispiace vederlo ridotto in questo stato, preferisco ricordarlo da vivo,ormai è: si èammazzare due».