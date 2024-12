Ilrestodelcarlino.it - Trasferimento delle comunità psichiatriche all'Apsella: preoccupazioni e sfide

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Conto alla rovescia per ilall’, nella nuova struttura Civitas,. Tra loro ci sono anche i 15 utenti della Struttura residenziale riabilitativa ora a Muraglia (Srr), il cui cambio di domicilio è previsto per metà gennaio, o inizio febbraio, per consentire la prosecuzione dell’iter per la realizzare il nuovo ospedale. Una scelta osteggiata dalle famiglie e dagli stessi utenti, che si sono rivolti al giornale. "Tutti gli ospiti della Struttura riabilitativa residenziale – scrive Laura Liquindoli, a nome anche degli altri coinquilini – hanno trovato dei benefici, a livello psichico, ma anche personale, durante il loro percorso in questa struttura, grazie all’aiuto di tutti gli operatori. Infatti, molti di noi hanno svolto o stanno svolgendo il Tirocinio di inclusione sociale (Tis), che ci rende più indipendenti dal punto di vista economico, avendo una retribuzione, ma anche più responsabili, perché non avendo tutti un mezzo di trasporto personale, dobbiamo organizzarci con quelli pubblici.