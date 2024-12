Ilgiorno.it - Terrore nella notte, palazzina divorata dalle fiamme: tre adulti e due minorenni senza casa

Leggi su Ilgiorno.it

Castiglione D’Adda, 9 dicembre 2024- Ledivorano un’intera, una famiglia resta. Drammatico epilogo per il rogo che si è acceso, alle 19.30 dell’8 dicembre 2024, giorno dell’Immacolata, in un’abitazione privata di Castiglione D’Adda, in via Cavour. Inizialmente è stato segnalato un incendio di un tetto in legno, partito presumibilmente dalla canna fumaria del camino. Ma ormai era troppo tardi. La lingua rossa ha presto lambito sia la copertura che gli spazi interni dell’immobile. Divorando, di fatto, tre piani della stessae lasciando tree duela propria abitazione. “Li sentirò in giornata per sincerarmi” promette il sindaco di Castiglione D’Adda Costantino Pesatori, informato dei fatti e desolato per l’accaduto. Il danno è importante e l’edificio è stato dichiarato inagibile, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.