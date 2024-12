Ilfoglio.it - Sebastiano Esposito e i suoi fratelli. Rivincite, storie di provincia e altre quisquiglie da Serie A

Non fosse stato per l’Atalanta vincente contro il Milan e in testa allaA; non fosse stato per la Lazio che ha battuto il Napoli allo stadio Maradona; la quindicesima giornata diA sarebbe stata la giornata dell’Empoli di Roberto D'Aversa. Certo l’Hellas Verona sarà pure messa male di testa e di fisico, troppo brutta per essere vera (e inA), ma in fin dei conti i toscani è da tempo che giocano bene, che creano parecchio concretizzando meno di quello che meriterebbero. E sono (per ora) noni con 19 punti in saccoccia, davanti a un bel po’ di compagini pure troppo applaudite in questi primi (quasi) cinque mesi di campionato. È squadra gregaria l’Empoli. E per davvero. Sa bene Roberto D’Aversa cos’è il gregariato calcistico. Da giocatore, pur avendo piedi assai buoni, ha passato anni e anni a correre dietro un po’ a tutti, a pressare, recuperare palloni.