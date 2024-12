Oasport.it - Scacchi, Ding Liren: “Dormire bene mi ha dato tanta energia”. Gukesh: “Non è bello perdere, ma siamo ancora pari”

Leggi su Oasport.it

l’ha fatto di nuovo. L’anno scorso aveva recuperato il match contro Ian Nepomniachtchi alla 12a partita, complice una follia del russo verso la quarantesima mossa, questa volta si è preso lui di forza il 6-6. ControDommaraju, il cinese ha pian piano ristretto le opzioni dell’indiano, ritrovatosi in una posizione passiva, scomodissima e poi sconfitto con una finezza in grado di portare a un rapido matto (non arrivato sullaera, ma inevitabile).Così esprime la soddisfazione il cinese in sala stampa: “Sì, ieri è stata una partita difficile,che stavo molto meglio a un certo punto. Ho speso pochissimo tempo nel momento critico e ho buttato una bella posizione. Poi, però, ho continuato la normale routine, sono ana cena e ho dormito presto per essere riposato per quest’importante partita.