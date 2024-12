Terzotemponapoli.com - Qual è il vero Napoli? Chiariello ‘precisa’…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilsconfitto di misura dalla Lazio: di seguito il commento di Umbertorilasciato a Canale 21 nel corso della trasmissione ‘Campania Sport’. “Tanto tuonò che piovve. Sembrava che Conte fosse impazzito in questi due mesi dial vertice della classifica, dove da tante parti lo davano addirittura per favorito per lo scudetto. Ancora oggi a Radio24, continuavano a dire che ilè favoritissimo siccome ha solo il campionato. E Conte a dire: ‘Ragazzi è fieno in cascina, è un progetto nuovo, è una ricostruzione, il nostro obiettivo è entrare in Champions, non siamo attrezzati. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. sapeva di trovare un ostacolo alto”.-Lazio, Conte. “La Lazio era una squadra che Conte temeva molto per le caratteristiche dei suoi giocatori, tutta gente rapida, che gioca tra le linee, che sguscia, va via, e così hanno segnato.