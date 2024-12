Ilrestodelcarlino.it - Piazza Saffi: l'accensione dell'albero di Natale con Ernst Knam sfida il maltempo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una pioggia incessante ha avvoltodurante l’del grandedi, senza però spegnere l’atmosfera di festa. Pochi – ma determinati – cittadini hannoto ilper vivere un evento reso speciale dalla presenza del celebre maître chocolatier, che ha aggiunto un tocco di dolcezza alla giornata altrimenti grigia. In mattinata aveva tenuto uno show cooking a beneficio degli studenti’istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli. L’, imponente e decorato con palline e nastri di velluto nei toni del rosa e del viola, ha preso vita intorno alle 17, quandoe la giunta comunale, riuniti intorno al pulsante rosso, hanno ufficialmente acceso le luci e dato il via alla nuova edizione di ‘Forlì che brilla’. Subito dopo, il sindaco Gian Luca Zattini ha preso la parola per elogiare i coraggiosi presenti: "Vista l’umidità di oggi, ci diamo appuntamento ai tanti momenti in programma in centro per questo periodo di feste.