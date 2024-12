Ilfattoquotidiano.it - Party natalizi aziendali, il desiderio represso per i colleghi si trasforma in realtà. Per i “fedifraghi” dell’ufficio dai baci appassionati al sesso orale. Ecco tutti i numeri dell’indagine di Ashley Madison

Per famigliole felici e venditori di culle attenzione alo in ufficio. Il celebre servizio di incontri piccanti online,, ha condotto una mini indagine sulle festicciole che avvengono a ridosso del Natale ingli uffici. Ebbene, siamo ai livelli delle case di appuntamento austriache. Intanto, pare, ci sia tanta “attrazione repressa per il/la collega ini mesi di lavoro precedenti“: infatti il 59% degli intervistati sostiene che questo magone mandato continuamente giù, ed espletato probabilmente in solitaria durante l’anno, sia il fattore scatenante della libido tra tastiera impeluccata e poltrona contro il mal di schiena. Altro dato libertino è che la quasi totalità dei– il 93% – si dichiara felice e non rinnega l’assalto al collega. A livello gerarchico piace molto spassarsela con iparigrado (78%), mentre la vecchia dinamica delcol capo o col superiore foriera di mille carriere (24%) segna un po’ il passo.