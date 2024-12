Quifinanza.it - Partita Iva, dal 1° gennaio 2025 scattano le nuove regole sull’imposta sul valore aggiunto

Novità in vista a partire dal 1°per i titolari diIva. Le Pmi, infatti, dovranno adeguarsi ad un nuovo regime Iva semplificato. Dal prossimo anno, infatti, entreranno in vigore leeuropee introdotte a seguito del recepimento delle direttive Ue che coinvolgono l’imposta sul. Volendo entrare un po’ più nel dettaglio stiamo parlando delle seguenti direttive::n. 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020;n. 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022.Per andare incontro ai titolari diIva che devono applicare lenorme, la Commissione europea, proprio in tempi recenti, ha provveduto ad inaugurare un nuovo portale informatico, attraverso il quale ha spiegato nei minimi dettagli le novità che riguardano il regime Iva agevolato utilizzato dalle piccole e medie imprese.