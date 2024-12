Ilrestodelcarlino.it - Neve e pioggia a Reggio Emilia, disagi in Appennino e pianura: continuano i blackout

, 9 dicembre 2024 – Laabbondante ine lacaduta ina creare problemi nel reggiano. La montagna si è svegliata con diversi centimetri di coltre bianca accumulata nella notte dove non ha terminato un attimo di fioccare. In mattinata ha smesso per poi riprendere intorno a mezzogiorno sul crinale a quote alte, ma nel pomeriggio le previsioni meteo indicano una ripresa delle nevicate. Mentre tra collina e bassa sotto monitoraggio soprattutto fiumi, torrenti e corsi d’acqua che si sono ingrossati raggiungendo il livello d’allerta. Incessante il lavoro di vigili del fuoco con diversi interventi soprattutto per liberare le strade da alberi e piante cadute per il peso della. Presidio costante anche di carabinieri, polizia locale e polstrada sulle principali arterie.