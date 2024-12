Piperspettacoloitaliano.it - Mina Settembre 3 esce il 12 gennaio 2025: il trailer con Serena Rossi

torna con la terza stagione, annunciata la data:il 12su Rai 1La data di uscita è vicina.il 12torna su Rai 1 con la terza stagione della fiction di Rai 1. Basata come sempre sui romanzi di Tiziana Aristarco, la divertente assistente sociale di Napoli torna nelle vie della città partenopea con nuovi casi da seguire e soprattutto con situazione in sospese della sua vita sentimentale. Domenico è sempre al centro dei suoi pensieri, ma anche la figlia adottiva Viola. Nel cast, oltre a, ci saranno anche Giuseppe Zeno e Ludovica Nasti. Ma ecco per voi ildi3.della terza stagione conVIDEONeldi3,camsorridente per i vicoli di Napoli “Se pensate che un’assistente sociale riesca a godersi un po’ di relax, beh vi sbagliate ! Tra questi vicoli ci sono ancora tante persone che hanno bisogno di aiuto.