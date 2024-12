Lopinionista.it - L’influenza della “nomofobia” (no mobile phobia) nelle famiglie

L’utilizzo prolungato dello smartphone metterebbe in pericolo i rapporti affettivi e il trend, secondo una serie di ricercheLa “” (dall’inglese “no”, cioè l’incapacità di separarsi dal proprio smartphone)? Rovina le relazioni familiari e di coppia. E può diventare ancora più sgradevole in occasione delle festività natalizie, quando ci si dovrebbe riunire per i più tradizionali momenti conviviali. La cura? Può arrivare dal gioco. Per comprendere le dimensioni del problema, basti pensare che, secondo una recente indagine di Livewire, condotta in tre mercati di riferimento (USA, Regno Unito e Australia) su un campione complessivo di 1.500 persone giovani, (tra i 18 e i 45 anni, di entrambi i sessi), tre intervistati su quattro in media menzionano il giocare a videogame sullo smartphone come la principale attività che svolgeranno durante le feste, mentre lo “scrollare” le schermate dei social media si posiziona al terzo posto.