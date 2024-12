Inter-news.it - Inzaghi: «Qualche assenza, a destra è complicato! Cambi pronti»

Simonea margine della conferenza ha parlato a Sky Sport, rispondendo in particolar modo alle domande sulla formazione, sulle assenze e sul tipo di partita che si aspetta domani per la sua Inter.GARA IMPORTANTE – Così Simoneanalizza Bayer Leverkusen-Inter di domani, gara valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League: «Sappiamo l’importanza della partita. Giochiamo contro una squadra di assoluto valore che ha vinto le ultime cinque partite e che nell’ultimo anno e mezzo ha perso solo tre partite. Ci siamo preparati in questi due giorni nel migliore dei modi. L’Inter dovrà interpretare bene la gara, conosciamo bene questa squadra. Sono tecnici, giocano molto bene a calcio, portano pressioni forti, organizzate e riattaccano velocemente quando perdono palla.