Quotidiano.net - Innovare nel rispetto dell’ambiente. Terna tutela le distese di Posidonia nel canale tra Piombino e l’Elba

Leggi su Quotidiano.net

Innovazione tecnologica e salvaguardia. E’ il senso del progetto cheha portato a termine neltrae l’Isola Elba. L’intento era conciliare l’esigenza di realizzare infrastrutture elettriche strategiche per il Paese con la necessità dire l’ambiente e la biodiversità. Il collegamento sottomarino tra l’Isola d’Elba eè entrato in esercizio nel 2023: in quest’area la Società ha eseguito un’importante attività di trapianto dioceanica, in un’ampia area al largo del Golfo di Follonica, tra Livorno e Grosseto. L’infrastruttura di circa 37 chilometri, di cui 34 sottomarini e 3 completamente interrati, collega la stazione elettrica a 132 kV “Colmata”, nella zona di, con quella di Portoferraio. Si tratta di un’opera fondamentale, che ha raddoppiato le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell’isola.