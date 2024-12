Lanazione.it - Il Papa prega per la Beko. “Sono vicino ai lavoratori”

Siena, 9 dicembre 2024 – “aidi Siena, Fabriano e Ascoli Piceno, che difendono in modo solidale il diritto al lavoro, che è un diritto alla dignità. Che non gli sia tolto il lavoro, per motivi economici o finanziari”. Erano attese le parole diFrancesco all’Angelus a proposito deidella. Parole che, pronunciate dal Santo Padre, hanno la forza di arrivare lontano, molto lontano. E’ questa la speranza dei 299dellaEurope di Siena, la ex Whirlpool, che ha annunciato la chiusura dello stabilimento a dicembre 2025. Un anno, poi tutti a casa. La mossa del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano- Chiusi-Pienza di accompagnare sabato mattina una delegazione di operaidal– insieme a monsignor Giampiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno che ospita un altro stabilimentocon 322 posti a rischio – ha dato un bel segnale all’azienda.