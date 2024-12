Game-experience.it - Borderlands 4 riceverà un nuovo trailer ai The Game Awards 2024, è ufficiale

Leggi su Game-experience.it

4 è pronto a rubare la scena ai The, dove sarà presentato unesclusivo del tanto attesocapitolo della serie targata Gearbox e 2Ks.L’annuncioarriva dai canali social della serie, accompagnato da promesse entusiasmanti, in grado di attirare immediatamente le attenzioni dei fan del franchise:“Preparatevi! Stiamo per far crescere le cose al livello successivo, caz*o, ai The”Nonostante i dettagli sul contenuto delsiano scarsi, le dichiarazioni di Randy Pitchford, CEO di Gearbox, lasciano intendere che ci sarà spazio per sezioni diplay e possibili rivelazioni sulla data di uscita. Pitchford ha descritto ilcome “fottu*amente magnifico” e ha espresso il suo entusiasmo per il progetto più ambizioso della saga.