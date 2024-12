Zonawrestling.net - AEW: Chiarito il motivo delle assenze di Rush e Dralistico

Leggi su Zonawrestling.net

La AEW ha finalmente fatto chiarezza sull’assenza di due dei suoi wrestler, mentre le speculazioni sul futuro di diverse stelle della compagnia continuano a crescere.Lenella LFIDurante l’ultima puntata di Collision, i commentatori Tony Schiavone e Nigel McGuinness hanno spiegato chesono attualmente assenti per “questioni familiari”. Non è stata specificata una data per il loro ritorno.Gli ultimi match dei due lottatoriL’ultima apparizione dinella AEW risale alla puntata di Collision del 16 novembre, dove ha fatto squadra con The Beast Mortos in un match perso contro gli Acclaimed. Per quanto riguarda, il suo ultimo incontro nella federazione risale all’episodio di Rampage del 1° novembre, anche se è stato visto combattere in Messico all’inizio di dicembre.