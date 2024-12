Ilgiorno.it - Progetto "Io lo so che non sono solo": potenziamento educativo all'Erasmo di Bollate

Leggi su Ilgiorno.it

"Io lo so che non". È questo il nome delreso possibile grazie ai fondi del Pnnr per ildell’offerta dei servizi di istruzione. Da settembre all’dichi voleva ha potuto partecipare alle attività pomeridiane proposte da docenti di diverse discipline, e a un corso di lingua italiana per studenti non madrelingua italiani. Ilproposto ha preso spunto da una frase pronunciata dallo psichiatra Paolo Crepet: "In generale i ragazzisoli, sempre di più. Lo hanno voluto i genitori. Tutto è costruito perché i ragazzi siano isolati: telefonini, visori in 3D, social. Perfino le università, on line. Usano il cellulare anche in discoteca. La solitudine è decuplicata". Ogni docente che ha partecipato ha avuto a disposizione 20 ore da utilizzare in incontri pomeridiani concordati con gli studenti in rapporto 1:1, ovvero un docente per ogni studente.