Sport.quotidiano.net - Milano Premier P1: Coello e Tapia contro Chingotto e Galan, Brea e Gonzalez sfidano Triay e Fernandez

Nessuna sorpresa: saranno le quattro coppie favorite a giocarsi oggi pomeriggio i titoli alP1. All’Allianz Cloud in campo maschile i dominatorihanno superato 6-3, 6-3e Edu Alonso. Per loro è il 44esimo successo di fila e sono cinque mesi esatti senza ko. L’ultimo arrivò a luglio proprio in Italia, a Genova. Oggi i numeri 1 del mondo andranno alla caccia del trofeoi rivali principali: le tds n.2che hanno battuto 6-1, 6-4 Di Nenno e Lebron. Al femminile invecehanno travolto 6-0 6-2 Ale Alonso e Ustero e oggi cercheranno il bis dopo il successo del 2023. Le campionesse in carica sfideranno in finale le numero 1 del seeding, vittoriose per 6-3 6-2 su Jensen e Icardo. La sconfitta di quest’ultima inoltre qualifica Ale Alonso alle Finals, completando così la lista delle migliori sedici che si affronteranno a Barcellona.