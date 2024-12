Ilgiorno.it - Laboratorio di analisi mediche depredato dell’oro rosso

SAN GENESIO (Pavia) Ladri di rame in azione di notte, ai danni delSan Giorgio, in via San Riccardo Pampuri a San Genesio. I malviventi non hanno preso di mira l’edificio principale della struttura sanitaria, alla rotatoria sulla Vigentina, ma l’adiacente piccola costruzione che ospita la centralina elettrica, appena al di fuori del perimetro recintato e un po’ più nascosta alla vista di chi transita sulla Provinciale. Hanno smontato e portato via 5 tubi di grondaie e altri 3 metri di canaline di scolo, per un totale di 8 metri di materiale in rame, dal peso e valore non quantificati. Il furto è stato scoperto al mattino e denunciato ai carabinieri nella giornata di venerdì, messo a segno nella nottata precedente. I militari della Stazione di Pavia, della Compagnia del capoluogo provinciale, hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili, che però erano già fuggiti con il bottino quando il furto è stato scoperto e probabilmente hanno subito rivenduto il prezioso oro, facile da smerciare sul mercato illecito dei rivenditori di metalli.