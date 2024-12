Ilnapolista.it - Il Napoli perde partita e primo posto (brava la Lazio): è un peso massimo ma non ha il colpo del ko

Lavince anche in campionato. Uno a zero aal termine di unamolto intensa. Non bella secondo i canoni contemporanei del calcio. In realtà una godibiledi calcio. L'ha decisa un gol di Isaksen: sinistro deviato in maniera decisiva da Olivera al minuto 79. Forse una ingenuità delche lasciato Olivera nell'uno contro Isaksen. Ma è anche naturale. Decisiva è stata la deviazione.Probabilmente non è un caso che una volta tanto che gli azzurri si aggiudicano l'inutile statistica del possesso palla, perdono. La squadra di Conte non ha giocato male, anzi. Ma in attacco non fa male. Dopo questa sconfitta, Lukaku finirà sul banco degli imputati. Il belga non si è mai visto. Non si è mai reso pericoloso.