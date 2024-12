Game-experience.it - Grand Taking Ages VI, sbarca su PlayStation Store il gioco che prende in giro GTA 6 ed i “mille rinvii”

GTA 6 è senza alcun dubbio uno dei giochi più attesi di sempre, con la community del nuovo titolo Rockstar Games che hanno scovato proprio in questo ore sulunparodia: si tratta nello specifico diVI, progetto cheinil titolo di Rockstar Games.Ebbene sì, mentre in rete si parla dei motivi per cui lo studio americano non pubblica il nuovo trailer diTheft Auto 6, alcuni fan hanno visto le proprie attenzioni attirate dal progetto pubblicato di recente da Violarte, unchechiaramente inl’attesissimo nuovo capitolo del franchise open world di Rockstar Games.Leggiamo la descrizione diVI sul:“Questoconsente di gestire la software house dei propri sogni, destreggiandosi tra fan arrabbiati, ritardi infiniti e aziende nel caos.