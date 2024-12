Donnapop.it - Emanuele Fiori, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello? Sapete dove ha giocato?

Leggi su Donnapop.it

, ildel2024, è un ragazzo atletico eappassionato di sport. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia professionale!Leggi anche: Zeudi De Palma, conoscete l’ex Miss Italia oggi al? Tutto su di lei!New entry nella casa più spiata d’Italia,ha maturato una lunga esperienza nel campo della fisioterapia, ha ungemello con cui condivide molte passioni e, almeno per il momento, è estraneo al mondo dello spettacolo. Cosa altro sappiamo delinquilino del? Ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@)Etàha 28 anni: è nato a Cagliari il 15 maggio 1996, sotto il segno zodiacale del Toro.