De Vrij, Inter-Parma regala uno storico traguardo all'olandese

De, oltre alla vittoria contro ilil difensore olandese porta a casa anche la 250 presenza in maglia neroazzurra.FEDELTÀ – Ai margini del progettocon l’acquisto di Francesco Acerbi, Stefan Dein questi anni è stato costretto alla panchina da Simone Inzaghi. Lo scorso anno nonostante la sua presenza sia stata minore, ha sempre risposto con buone prestazioni contribuendo anche lui alle 2 stelle tanto volute dai tifosi. Molti difensori si sono susseguiti ed alternati di fronte la porta dei neroazzurri. Ma Deè sempre stato a disposizione degli allenatori con professionalità e serietà anche da comprimario. Quando chiamato in causa ha sempre risposto con buonissime prestazioni come il titolare Francesco Acerbi. Mai una parola fuori posto. Un ragazzo esemplare che ha sempre trasmesso fiducia ai suoi compagni di reparto e non.