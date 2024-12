Agi.it - Costa poco e si adegua alle mode. Perché la cocaina rosa è così pericolosa

AGI - Il 16 ottobre, Liam Payne, un ex membro degli One Direction, è caduto dalla sua camera d'albergo al terzo piano ed è morto. Nel giro di pochi giorni, i titoli di TMZ, ABC News e The Guardian hanno annunciato che aveva "" nel suo sistema. Il 10 agosto, lalla di Instagram 24enne Maecee Marie Lathers ha ucciso due persone in un incidente d'auto a Miami. In Senza veli, vomitando e urlando, Lathers ha detto agli agenti di polizia di essere sotto l'effetto di una droga chiamata "tusi", una polvereche sta guadagnando popolarità negli Stati Uniti. Un rapporto tossicologico in seguito ha scoperto che, anche se non aveva bevuto, c'erano molte altre droghe nel suo sistema, ma nessuna chiamata tusi. "Tucibi" - chiamato anche tusi o- è un gioco fonetico spagnolo su 2C-B, uno psichedelico sintetico nato in California originariamente popolare tra gli psiconauti e i ravers della Generazione X in cerca di uno sballo euforico e psichedelico.