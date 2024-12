Quifinanza.it - Assad in fuga dalla Siria, che ne sarà del patrimonio stimato in 2 miliardi di dollari

La ricchezza dell’ormai ex presidente dellaBashar al-, e della sua famiglia, ammonterebbe a circa 2di.La cifra, riportata in fonti open source e discussa nel National Defense Authorization Act 2022 del Congresso degli Stati Uniti, è solo una stima: una parte significativa deldel regime sarebbe occultata in conti offshore, proprietà immobiliari e società di comodo distribuite in paradisi fiscali.Intanto numerose auto di lusso, tra cui Ferrari, Audi e Mercedes, sono state trovate nei garage presidenziali durante l’avanzata dei ribellini. Mentre gli averi caduti in mano ai ribelli, per il dittatore in, vanno considerati ormai perduti, la famigliapuò ancora contare sui beni nascosti nei paradisi fiscali.Traffici illeciti dietro il regime diSecondo inchieste giornalistiche e accuse di organizzazioni governative o indipendenti, parte della favolosa ricchezza della famigliaproverrebbe da una combinazione di clientelismo, traffici illeciti e controllo diretto dei settori strategici.