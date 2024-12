Lapresse.it - Vaticano, Papa: “Il mondo è stanco della guerra”

Francesco è tornato a parlare, dei conflitti che stanno scuotendo ile dell’importanzadiplomazia. “La storia ci ha dimostrato che si possono fare molti progressi nella risoluzione di situazioni apparentemente insolubili attraverso discreti, pazienti e persistenti sforzi diplomatici, ispirati al rispetto reciproco, alla buona volontà e alla convinzione morale”, ha detto il Santo Padre nel discorso ai nuovi ambasciatori di India, Giordania, Danimarca, Lussemburgo, Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe, Rwanda, Turkmenistan, Algeria, Bangladesh, Zimbabwe e Kenya ricevuti in udienza per la presentazione delle lettere credenziali.“Una volta ho sentito dire che il mestiere del diplomatico è come il ballo del minuetto: piccoli passi per fare un’armonia. Di fatto, molti degli attuali problemi globali sono di lunga data e ciò, invece di scoraggiarci, deve spingerci a cercare soluzioni nuove e innovative”, ha spiegato il Santo Padre che ha incoraggiato “i membriComunità diplomatica accreditata presso la Santa Sede a continuare a lavorare con coraggio e creatività alla promozione di legami di amicizia, cooperazione e dialogo a serviziopace.