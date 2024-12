Laprimapagina.it - Papa Francesco ha sbattuto sul comodino: vistoso ematoma

Piccolo incidente per(87 anni). Il Pontefice – che sta tenendo il Concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali – presenta unsotto il mento., già da ieri era andato in udienza ricevendo le suore Carmelitane, con ilsotto il mento, sul lato destro del volto. L’ieri era parzialmente coperto da un cerotto. Ieri mattina, spiega il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, il Santo Padre ha battuto il mento sul.“Gesù è il punto d’appoggio fondamentale, il centro di gravità del nostro servizio, il ‘punto cardinale’ che orienta tutta la nostra vita” ammonisce il pontefice. “Nella vita spirituale come in quella pastorale, rischiamo a volte di concentrarci sui contorni, dimenticando l’essenziale. Troppo spesso le cose secondarie prendono il posto di ciò che è necessario, le esteriorità prevalgono su quello che conta davvero, ci tuffiamo in attività che riteniamo urgenti, senza arrivare al cuore.