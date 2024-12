Quotidiano.net - Napoli tra fascino e criminalità: Nino D'Angelo racconta la sua città

Oggipresenta due facce: quellasa del film ‘Parthenope’ di Sorrentino e quella brutale dei ragazzini ammazzati per strada. Come è davvero la situazione? "Oggi si parla solo bene di" – risponde al telefonoD’, oggi e domani in concerto al Palasele di Eboli –. Lac’è sempre stata. Invece oggiè cresciuta molto, è piena di turisti, trent’anni fa non succedeva. È da quando sono nato che sento parlare di disoccupazione, gli amici di mio padre dicevano sempre ‘è disoccupato’, oppure ‘sta cercando lavoro’. Cercare lavoro era il loro lavoro". Il suo primo impiego fu vendere gelati. "Papà lavorava al buffet della stazione ma stette molto male. Allora mi presero come venditore di gelati stagionale. Stavo lungo i binari. Poi d’inverno, come abusivo, vendevo il caffè sui treni.