M5S, Conte "Nessun rischio scissione, Grillo faccia una fondazione"

ROMA (ITALPRESS) – “Direi che non c’è un. La situazione è abbastanza evidente, c’è un garante che non riconosce il percorso della comunità degli iscritti: oggi questo percorso viene disconosciuto dal garante stesso, perchè la nostra comunità ha voluto realizzare il principio della democrazia partecipativa e deliberativa”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, ospite a SkyTg24. “Ci siamo messi in discussione, mettendoci da parte come gruppo dirigente e lasciando lavorare la base. Sono loro ad aver deciso di eliminare la figura del garante e adottare un comitato di garanzia: non ho timori sul nuovo voto, perchè sono stato convinto dalla comunità a seguire un percorso politico intenso e partecipato”, ha aggiunto. “Io sono qui a guidare il Movimento 5 Stelle perchè fua pregarmi e io mi presi 2-3 mesi per decidere: la sua idea era mettere qualcuno che tamponasse la crisi di consensi.