Oasport.it - L’Italia scopre Giovanni Franzoni: un talento puro frenato da tanti infortuni

Leggi su Oasport.it

ha conquistato uno strabiliante quarto posto nel superG di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Sceso con il pettorale numero 39, l’azzurro ha fatto saltare il banco e ha chiuso la gara disputata sulla mitica Birds of Prey ai piedi del podio: il terzo gradino era lontano soltanto 13 centesimi, il nostro portacolori ha chiuso in coabitazione con il norvegese Fredrik Moeller, staccato di 60 centesimi dal vincitore sulle nevi statunitensi, ovvero lo svizzero Marco Odermatt.è stato estremamente regolare lungo tutta la pista: nel primo settore ha perso 14 centesimi dall’elvetico, nel secondo ne ha lasciati sul piatto 16, nel terzo ne ha recuperati 3 e nell’ultimo ne ha dovuti cedere 33. Fino alla penultima fotocellula era in lizza per chiudere in top-3 (era ad appena 27 centesimi dalla vetta), ma gli ultimi 18 secondi si sono rivelati fatali per agguantare il risultato da sogno.