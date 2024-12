Serieanews.com - Giuntoli fa arrabbiare Napoli: sta preparando un doppio “caso Higuain”

Si riaccende la rivalità fra Juventus e: all’orizzonte potrebbe profilarsi un nuovo. Anzi. due!La Juventus è pronta a scuotere il mercato con due mosse che potrebbero riaccendere la rivalità con il. Cristiano, ora alla guida del progetto bianconero, starebbe lavorando per portare a Torino due grandi protagonisti della recente storia azzurra. Una strategia audace, che rischia di inasprire ulteriormente i rapporti tra le due piazze, già segnati da tensioni in passato.Cristianovuole fari tifosi del(Foto: LaPresse) – serieanews.comsi trova in una posizione delicata. Da una parte, ha la missione di rinforzare una Juventus che vuole tornare a dominare in Italia e in Europa. Dall’altra, il suo passato arende ogni sua mossa sul mercato particolarmente sensibile, specie quando si tratta di avvicinarsi a giocatori legati alla storia recente degli azzurri.