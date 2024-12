Secoloditalia.it - Case occupate a Milano, la sentenza choc ribalta tutto: licenza di occupare, i giudici assolvono gli abusivi

Il processo Robin Hood dellepopolari si chiude nel segno della beffa: con unata che assolve dall’accusa di associazione a delinquere i nove antagonisti alla sbarra. Restano in piedi solo gli addebiti relativi a reati minori. E il messaggio che passa, filtrato dalle parole degli avvocati difensori, è quello rilanciato da Ilaria Salis nel suo video postato alla vigilia del verdetto sul caso, con gli avvocati che commentano: «Altro che rete criminale, fu solo solidarietà in uno dei quartieri più poveri nella città più ricca d’Italia»., beffa Giambellino, idanno ragione agli occupantiIl danno e la beffa, delitto senza castigo. E potremmo andare avanti all’infinito, ma il concetto è chiaro e rifà a quanto stabilito ieri nell’udienza in cui la Corte d’Appello diha assolto i nove imputati a processo con la formula “perché il fatto non sussiste” che ridetermina le pene fino a un anno di reclusione per resistenza e altri reati minori.