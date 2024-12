Lapresse.it - Atalanta-Milan 2-1, De Ketelaere e Lookman regalano la vetta ai bergamaschi

Leggi su Lapresse.it

L’non ferma la sua corsa, supera ilper 2-1, ottiene la nona vittoria consecutiva e con 34 punti sale in testa al campionato scavalcando il Napoli che domani affronterà domenica in casa la Lazio . Nella sfida giocata al Gewiss Stadium di Bergamo e valida per la 15ma giornata di Serie A vantaggio della Dea con Deal 12? e pareggio rossonero con Morata al 22?. Decisiva la rete diall’87’.Nona vittoria di fila per iLa formazione di Gasperini con la nona vittoria consecutiva eguaglia il proprio record risalente al 2020. Ilresta a 22 punti al settimo posto e vede sempre più allontanarsi la possibilità di avvicinarci ai primi posti.