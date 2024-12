Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, c’è Danilo Petrovic sotto l’albero. Il lungo serbo ’vede’ ormai vicino il rientro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A vederlo tirare sul parquet della palestra nord, l’altra sera, si apriva il cuore. Mano dolce e bello stile, come tutti gli slavi per cui i fondamentali sono sacri,ha sudato per la prima volta la maglia con Luca Pentucci che gli passava la palla per la sua sessione di tiro dopo il lavoro differenziato. Dalla prossima settimana, il 25enne di Belgrado tornerà ad allenarsi con la squadra e - rispettando i tempi, tre mesi dall’infortunio - dovrebbe tornare a disposizione per il match del 22 dicembre contro Cremona. Questo consentirebbe a coach Spiro Leka di testarlo in una partita meno ’adrenalinica’ di quella con la Fortitudo della settimana seguente. Sarebbe davvero un bel regalo di Nataledella, così da riportare a quattro la rotazione dei lunghi, con un giocatore che ha più tiro di Lombardi e che, diversamente da Eric ma anche da Zanotti, possiede anche la capacità di ricevere la palla in post.