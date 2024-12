Anteprima24.it - VIDEO/ Inceneritore tra Napoli Est e San Giorgio a Cremano, il Comitato: “Manfredi lo fermi”

Tempo di lettura: 2 minutiSono venuti a protestare sotto Palazzo San Giacomo, e poi davanti al consiglio comunale, per dire che no, aEst non sentivano la mancanza di altre questioni ambientali. IlNo all’per animali ha ingaggiato da mesi una battaglia, anche legale. L’impianto è pronto a partire, e sorge nel comune di San. Ma è a pochi metri da San Giovanni a Teduccio, periferia orientale napoletana. “A ridosso delle abitazioni, in un centro densamente abitato” spiega l’avvocato Corrado Di Maso. Lui è tra i promotori di una petizione popolare ai sindaci die San. L’iniziativa chiede un intervento “con i poteri per la tutela della salute pubblica”. Tuttavia, “fino ad oggi c’è stato un silenzio assordante” accusa Di Maso.L’attività è di una ditta, e riguarda la cremazione di animali domestici.