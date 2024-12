Un anello con diamante da 25 carati il super regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis Il gioielliere dei vip | Costa anche 30 mila euro

Ilfattoquotidiano.it - Un anello con diamante da 2,5 carati, il super regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis. Il gioielliere dei vip: “Costa anche 30 mila euro”

Unscintillante, un amore che brilla.De, la coppia più chiacchierata dell’estate, continuano a far sognare i fan con la loro storia d’amore. E a suggellare questo legame è arrivato un(di Natale?) da capogiro: uncon un maxi, del valore di decine di migliaia di, chesfoggia con orgoglio all’anulare sinistro.“DaDe”, ha scritto Alessandro Bernini, ildelle star, presentando l’che gli ha commissionato dal rapper per la sua amata. Un solitario in oro bianco con unovale di 2,5, il cui costo può variare dai 9ai 30. D’altra parte, il giovane cantante è un cliente fisso di Bernini: basta infatti scorrere la pagina Instagram di quest’ultimo per ammirare le opere di alta gioielleria che ha creato per l’artista.