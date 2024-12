Thesocialpost.it - Terremoto, la scossa fortissima devasta tutto: il video che fa paura

Undi Magnitudo 7 Colpisce la Costa Settentrionale della CaliforniaIl 5 dicembre, un potentedi magnitudo 7 sulla scala Richter è stato registrato vicino alla costa settentrionale della California. Questo evento sismico ha attirato l’attenzione mondiale, non solo per la sua intensità, ma anche per le potenziali ripercussioni che avrebbe potuto avere sulle aree costiere circostanti.Localizzazione e Caratteristiche del SismaL’epicentro delè stato individuato dall’Istituto Statunitense di Geofisica (USGS) alle 10.44 ora locale, situato nell’Oceano Pacifico, circa 80 chilometri a sudovest della città di Eureka. La zona interessata è conosciuta per la sua attività sismica, ma eventi di questa magnitudo non sono frequenti, sollevando preoccupazioni immediate per la sicurezza delle comunità circostanti.