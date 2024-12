TEmpus al via la terza sessione al Museo archeologico nazionale di Eboli

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 17.00, il ManES –di, in collaborazione con il Centro Studi Hemera, inaugura la mostra di arte figurativa, a cura di Antonella Nigro.Ad aprire l’evento, i saluti istituzionali della direttrice del, Ilaria Menale, a cui seguiranno la presentazione degli artisti e delle opere esposte, da parte della storica e critica d’arte Antonella Nigro, e gli interventi del graphic designer Gianpietro Marra e della giornalista Gabriella Taddeo.Nelle tre sessioni in cui è articolata la mostra (la primasi è svolta dal 12 ottobre al 5 novembre, la seconda dal 9 novembre al 3 dicembre, e ladal 7 al 31 dicembre 2024), gli artisti hanno sviluppato, in maniera autonoma e originale, diversi temi: dall’immobilità del presente, pieno di solitudine ed emarginazione, all’evoluzione vivace e feconda della vita che sboccia; dall’eterno ritorno dell’uroboro alla rinascita dell’araba fenice; dal momento della lotta esistenziale a quello della guarigione e catarsi; dalle dolci e malinconiche rimembranze del passato alla dimensione ottimistica e fiduciosa del futuro; dalla concretezza del contingente all’impalpabile evocazione del tempo dell’oltre.