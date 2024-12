Sci alpino Roda | Per la sicurezza serve ridurre le velocità attraverso le tracciature

Leggi su Sportface.it

Flavio, presidente della FISI, parla ai microfoni dell’ANSA del tema, a margine della presentazione del calendario agonistico dell’Associazione sport invernali Valle d’Aosta. Per garantire maggioreoccorre “provare a diminuire le” degli atleti in gara. Per riuscire in questo obiettivo, si può intervenire sulle “” delle piste. “Per una Federazione, per il nostro mondo, la sconfitta è quella degli infortuni. Poi questa tragedia la perdita di Matilde Lorenzi, n.d.r., veramente, è stata disastrosa. Però in generale qualsiasi infortunio di qualsiasi atleta, a qualsiasi livello, è una sconfitta in cui non bisognerebbe incorrere. In effetti stiamo discutendo, ma questo tantissimo anche a livello internazionale, per apportare modifiche. Adesso in Coppa del mondo è obbligatorio l’airbag.