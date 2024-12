Ilfattoquotidiano.it - Poco più di vent’anni e una serata da passare alla Primina del Teatro alla Scala: com’è andata e perché ne è valsa la pena

più di, e unadadel. Non una cosa che capita tutti i giorni, non una cosa “da giovani”, verrebbe da dire. E invece per La Forza del destino di Giuseppe Verdi, i giovani c’erano ed erano tanti. L’opera, pur mantenendo la sua anima classica, è stata riadattata per dialogare con il nostro presente. Una versione suddivisa in quattro atti che ci accompagna dal 1700 fino ai giorni nostri e una scelta registica che non solo sottolinea l’universalità del conflitto e della tragedia umana, ma che sembra anche un monito attualissimo sul dramma della guerra. Laha preso vita nella magica atmosfera della: giovani emozionati, abiti eleganti, e quegli spazi imponenti che ti lasciano senza fiato ancor prima che il sipario si alzi. Poi, l’opera ha fatto il resto.