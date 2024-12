Tuttoandroid.net - OnePlus mira a risolvere il problema delle linea verde sul display e offre garanzia a vita

Leggi su Tuttoandroid.net

ha annunciato una nuova strategia chedefinitivamente ildellache affligge molti smartphone dotati diAMOLED. Questo, segnalato con maggiore intensità soprattutto in India, sarà affrontato con un piano in tre fasi progettato per porre fino a questatica. Chi possiede, o ha posseduto in passato, uno smartphone con .L'articoloilsulproviene da TuttoAndroid.