Ilrestodelcarlino.it - Niente scuola materna. In provincia il dato più alto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Indi Macerata, sulla base delle iscrizioni 2023, sette bambini su cento non frequentano ladell’infanzia. È ilpiùdelle Marche, superiore alla media nazionale (6%), regionale (4,9%) e a quello di tutte le altre province della regione: Pesaro 4,5%, Ancona 5%, Ascoli 0,7%, Fermo 6,2%. È questo il quadro che emerge dal rapporto Bes dell’Istat, disegnato da Infodata Il Sole24ore. La denatalità, però, non c’entra, almeno per adesso. Anche perché, nello stesso tempo, per poter portare un figlio all’asilo nido bisogna mettersi in coda, visto che non ci sono abbastanza posti. E se poi i posti ci sono, si rischia comunque di rimanere fuori per l’costo delle rette: mediamente sui 500 euro mensili nei nidi comunali per una famiglia media con Isee di 30mila euro, e anche mille in quelli privati.