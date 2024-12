La maggioranza litiga ancora (con se stessa). Salvini critica le modalità del concordato, ideato dal Mef del "suo" Giorgetti

Leggi su Open.online

La Lega è in vena di sconfessare se. O meglio, i dicasteri dove comandano i suoi esponenti. A inizio settimana, si è opposta alla circolare diramata dal ministero dell’Interno, gestito da Matteo Piantedosi, che di fatto impedisce l’uso delle key box per gli affitti brevi. Oggi – 6 dicembre – attacca ilpreventivo biennale la cui finestra di adesione, a causa dei risultati deludenti, è stata estesa in Consiglio dei ministri fino al 12 dicembre. Il governo Meloni sperava di far cassa superando le resistenze delle partite Iva, con un’operazione ideate e coordinata dal ministero dell’Economia del leghista Giancarlo. Secondo Matteo, però, l’Agenzia delle entrate si è lasciata prendere la mano: «Non ho condiviso né nel metodo, né nel merito di questo invio di milioni di lettere sotto Natale con un tono inquisitorio a gente che ha pagato le tasse», ha dichiarato il vicepremier.