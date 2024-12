Calciomercato.it - Inzaghi replica a Conte: “Ho 25 giocatori di cui sono innamorato”. L’assist a Lautaro

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter dopo il prezioso successo per 3-1 al Meazza contro il ParmaL’Inter sul velluto nel secondo tempo, dopo una prima frazione complicato e con Dimarco a sbloccare il punteggio prima dell’intervallo grazie a una giocata di pregevole fattura.L’abbraccio dicon Thuram (LaPresse) – Calciomercato.itSimonenon può che promuovere i suoi ragazzi dopo il rotondo 3-1 di San Siro al Parma: “La squadra mi è piaciuta, ha giocato con aggressività e concentrazione contro una squadra che aveva perso solo contro il Napoli e fatto ottime gare con Juve, Lazio e Milan – esordisce l’allenatore piacentino in conferenza stampa – L’abbraccio con Thuram? Alla fine del primo tempo gli abbiamo detto di andare in quella posizione. È stato un gol importante nell’economia della partita e l’abbraccio dopo è venuto spontaneo”.