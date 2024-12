Ilfoglio.it - Tentare di capire perché si perde. Intervista a Yuki Ishikawa

In Giappone gli ricordano le sue responsabilità. Un peso insormontabile, per certi uomini. Ma Y?kiha le spalle larghe. “Tanti bambini mi guardano. E allora sento di dover stare bene, essere forte, giocare al meglio. Sono una persona così: la responsabilità mi piace, so che posso fare di più”. C’è qualcosa di eroico in questo ragazzo dall’aria gentile, schiacciatore della Sir Safety Perugia, 28 anni, laureato in legge, appassionato di baseball e di manga. Quando arrivò in Italia la prima volta, dieci anni fa, disse che partiva per perfezionare la sua pallavolo. Proprio come il personaggio di un romanzo, la sua evoluzione è stata costante. “Avevo diciotto anni. Rimasi quattro mesi a Modena. In Italia sono migliorato tantissimo”. Perugia è una tappa della sua crescita, la più importante.