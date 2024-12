Lapresse.it - Sanremo: Afi esulta per pronuncia Tar, Davide ha battuto Golia

Roma, 5 dic. (LaPresse) – “Quando abbiamo deciso di intraprendere questa battaglia legale, ci dicevano che era impossibile vincere contro un colosso come la Rai. Nei corridoi delle aule giudiziarie qualcuno sussurrava con aria di superiorità: ‘Noi nei tribunali non perdiamo mai’. Beh, oggi possiamo dire cheha ab, e che in questo Paese la certezza del diritto esiste ancora”. Così a LaPresse Sergio Cerruti, presidente della commissione affari legali e istituzionali di Afi e già presidente di Afi per sei anni, commentando la decisione con cui il Tar della Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai del festival dida parte del Comune della cittadina ligure.